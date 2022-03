IL PUNTO SULLA A dopo la 28esima giornata – Milan capolista solitario grazie al successo al Maradona

La ventottesima tornata di serie A ha registrato il sorpasso del Milan sull’Inter, in virtù della vittoria, contro il Napoli, per 1 a 0 al Maradona. Pertanto, i rossoneri di Pioli, ora comandano la classifica, in beata solitudine, con 60 punti con due lunghezze sui cugini interisti che ricordiamo hanno una partita in meno, e tre sugli azzurri che, ieri, hanno fallito miseramente il match clou. Gli altri risultati della domenica calcistica hanno visto i successi della Juve, in casa, con lo Spezia, battuto di misura grazie ad un erroraccio del portiere ligure e del Sassuolo, in quel di Venezia per 4 a -1, mentre le altre gare, ovvero Genoa -Empoli, Bologna – Torino e Fiorentina – Verona sono terminate in parità, le prime col punteggio di 0-0 e l’altra per 1- 1. I bianconeri con il, quattordicesimo risultato utile di fila, sperano di inserirsi anche nella lotta al vertice, distante, tuttavia sette punti. In coda molto complicata la situazione della Salernitana e del Genoa e del Venezia che non riescono a vincere da tempo. Molto affascinante anche la disputa per la zona Champions e l’Europa League con tante squadre in lizza.