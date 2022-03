IL PUNTO SULLA A – 29esima giornata, il Napoli risponde al Milan, pari nel recupero per l’Inter, a Torino, sponda granata

La ventinovesima giornata del campionato di serie A, la quale si chiuderà questa sera con l’ultima gara tra Lazio e Venezia, dopo gli anticipi di sabato di cui già abbiamo parlato, ha registrato la risposta del Napoli al successo del Milan di sabato, con la vittoria al Bentegodi, in casa del Verona, per 2 a 1, il cui protagonista assoluto è stato Victor Osinhen, con una magnifica doppietta. Ha perso terreno, invece, la compagine nerazzurra di Simone Inzaghi, che, per il rotto della cuffia, è uscita con un punto dallo Stadio Grande Torino, grazie al gol di Sanchez nei minuti di recupero che ha pareggiato l’iniziale vantaggio dei granata firmato da Bremer. Gli altri risultati della domenica hanno visto vincere la Fiorentina per 1 a 0 contro il Bologna nella gara dell’ora di pranzo, quindi i pareggi tra Atalanta e Genoa, 0 0 il finale, con il settimo risultato nullo consecutivo da parte dei rossoblù, e tra Udinese e Roma, partita terminata col punteggio di 1 a 1, con i giallorossi che hanno acciuffato i padroni di casa su rigore, all’ultimo minuto di gioco. In classifica dunque il Milan resta capolista solitario con tre punti di vantaggio sugli azzurri e quattro sui cugini, che ricordiamo per l’ennesima volta, ancora hanno la gara col Bologna, fuori casa, da recuperare. In coda si aggrava la situazione della squadra di Mazzarri che oggi è a sole tre lunghezze dalla sabbie mobili della retrocessione ma nel caso di un successo dei veneti contro i biancocelesti nel posticipo di stasera il Venezia aggancerebbe i sardi a quota 25.