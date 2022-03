Napoli, fissato il prezzo per il cartellino di Osimhen, tante big di Premier interessate

Il Napoli fissa il prezzo per Victor Osimhen. Come sottolinea questa mattina The Sun, sono tante le big di Premier League interessate già per la prossima estate al giovane e talentoso centravanti nigeriano, valutato circa 100 milioni di euro dal club di Aurelio De Laurentiis.

L’ex Lille sta trascinando gli azzurri verso il sogno Scudetto con 15 gol e 4 assist in 25 presenze stagionali, attirando inevitabilmente gli interessamenti dei top club europei. A partire da quelli inglesi.

Fonte: tuttomercatoweb.com