Casa Napoli – Spalletti medita sulla sostituzione di DI Lorenzo, Zanoli titolare?

Come è noto, Giovanni Di Lorenzo, esterno destro azzurro, che finora non aveva saltato una gara, nella prossima partita, contro l’Atalanta, Gewis Stadium di Bergamo, valida per la giornata numero31 di serie A, in programma domenica pomeriggio, non ci sarà per infortunio, infortunio piuttosto grave, che lo terrà fuori per un mese. Dunque Spalletti, in questi giorni, sta valutando le possibili alternative per la sua sostituzione. Tre sono le possibilità: ricorrere al sostituto naturale, ossia Kevin Malcuit, oppure lanciare il giovane Zanoli, infine puntare sull’ultimo arrivato Tuanzebe che, però, sarebbe adattato. Il tecnico di Certaldo potrebbe optare sul classe 2000 Zanoli, il quale, tuttavia, in questa stagione non ha mai giocato dall’inizio. Il ballottaggio con il francese Malcuit è sicuramente aperto e soltanto a qualche ora dal match saranno sciolti i dubbi. Il non ancora ventiduenne, rubato dalla primavera, è una suggestione molto affascinante, il terzino destro, benché giovanissimo ha dimostrato già le sue grandi qualità ma solo giocando con un pò di continuità in più potrebbe fare esperienza. Domenica capita l’occasione giusta e dargli fiducia, come titolare, non sarebbe affatto una follia, malgrado l’avversario di turno sia abbastanza ostico. Negli altri campionati europei non si pensa due volte a lanciare i giovani, prendiamo esempio dal Barcellona che ostenta nelle fila della prima squadra un diciassettenne di immenso talento quale Gabi, invece, qui in Italia, gli allenatori son restii a puntare su giocatori adolescenti ma di enorme potenziale. Sarebbe ora di invertire questa tendenza.