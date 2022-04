NAPOLI vs ROMA – Mertens – Osimhen coppia d’attacco?

Vigilia di campionato per la compagine di Luciano Spalletti, chiamata, domani sera, alle 19, a rispondere per le rime ai successi delle due rivali milanesi nella corsa al titolo di Campione d’Italia. Il campionato, giunto ormai alla 33esima giornata non offrirà più appelli, quindi per il Napoli, quello che passerà per Fuorigrotta, nel giorno di Pasquetta sarà l’ultimo treno utile per rincorrere il Milan e l’Inter. Se gli azzurri lo perdessero dovrebbero accontentarsi di mantenere la posizione per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, che è manna dal cielo per il club azzurro che, vista la crisi economica che vive il calcio in questi anni. Pertanto, dicevamo, se si vogliono nutrire ambizioni più grandi, la squadra partenopea non può prescindere da un successo ma il Napoli, come si evince dalle statistiche, in casa soffre troppo la pressione di dover vincere per forza. Il tecnico toscano per continuare a sperare ha bisogno di schierare un formazione capace di arrivare dalle parti del portiere giallorosso con più frequenza e più idoneità a far gol. Per tal motivo Spalletti sta meditando di mandare in campo il tandem d’attacco Mertens – Osimhen ma. per il momento si tratta solo di un’ipotesi al vaglio per dare maggior peso all’attacco. La decisione tuttavia sarà presa nel tardo pomeriggio di domani.