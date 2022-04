LA PARTITA – Napoli-Roma 1-1, solo un pari al Maradona

PRIMO TEMPO

Al 10′ dopo il check del VAR, l’arbitro assegna un calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Ibanez su Lozano, dal dischetto non sbaglia Lorenzo Insigne. Al 38′ calcio di punizione battuto da Pellegrini, deviazione di Osimhen, il pallone colpisce la traversa. Tante occasioni per gli azzurri per andare al gol, ma poco precisi sotto porta. Al 45′ l’arbitro assegna tre minuti di recupero e al 48′ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 65′ si rende pericolosa la Roma con un colpo di testa di Mancini, il pallone termina a lato. Conclusione di Zielinski con il sinistro da fuori area, il pallone termina di poco fuori. Al 75′ conclusione di Zielinski con il sinistro da fuoori area, il pallone termina di poco fuori. Al 90′ l’arbitro assegna 8 minuti di recupero e al 91′ arriva il pareggio della Roma con El Shaarawi. Napoli poco propositivo in tutto il secondo tempo. Al 98′ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka (12′ st Zielinski), Fabian Ruiz (23′ st Demme); Lozano (23′ st Elmas), Osimhen (38′ st Mertens), Insigne (37′ st Juan Jesus). A disp.: Marfella, Idasiak, Tuanzebe,, Ghoulam, Politano, Ounas, Petagna. Allenatore: Spalletti.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (39′ st Perez), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante (1′ st Mkhitaryan), Oliveira (30′ st Veretout), Zalewski (30′ st El Shaarawy); Pellegrini; Zaniolo (41′ st Afena-Gyan), Abraham.A disp.: Fuzato, Kumbulla, Spinazzola, Maitland-Niles, Vina, Bove, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Di Bello.

Reti: 11′ pt Insigne (N, su rig.), 46′ st El Shaarawy (R)

Espulso al 33′ st Fuzato (R), dalla panchina per proteste. Ammoniti: Koulibaly, Zanoli, Lozano (N); Cristante, Zaniolo (R). Recupero: 3′ pt