Serie B, Benevento per sperare nella A diretta. Con la Ternana la vittoria è a 1,57

ROMA – A tre giornate dalla fine della stagione regolare, il Benevento non ha più il destino nelle sue mani. La squadra di Fabio Caserta, impegnata lunedì al Vigorito contro una Ternana virtualmente fuori dalla zona playoff, vuole però credere ancora nella promozione diretta. Serviranno passi falsi delle prime due della classifica, Cremonese e Lecce, ma servirà soprattutto evitare sconfitte come quella della settimana scorsa a Cosenza. Dopo il convincente successo di Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, il Benevento parte favorito anche nella sfida del 25 aprile: il segno «1» sulla lavagna di Olybet.it si gioca a 1,57, con il pareggio a 4,29 e la vittoria della Ternana di Lucarelli a 5,76. Fiducia anche all’attacco giallorosso, il migliore di tutta la Serie B: come riporta Agipronews, l’Over è offerto a 1,74, contro il 2,02 dell’Under. Si fa preferire anche il Goal a 1,79 rispetto al No Goal a 1,97, questo perché anche l’attacco umbro guidato da Alfredo Donnarumma è uno dei più forti della categoria. La quota per il Benevento primo alla fine della regular season è di 7,50; la promozione, ottenuta anche attraverso i playoff, paga invece 1,85.