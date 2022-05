Conference League: Roma avanti sul Feyenoord, a Tirana quote e scommettitori spingono l’«1»

ROMA – La carica dei tifosi in arrivo a Tirana spingono la Roma e Mourinho nella finale di Conference League, anche nelle quote dei bookmaker. Alla vigilia della finale con il Feyenoord – incontrato due volte nel 2015 con un bilancio di un pareggio e una vittoria – gli analisti prevedono una gara equilibrata ma con lo Special One favorito: l’«1» giallorosso è dato a 2,35 su Planetwin365, contro il 3,10 degli olandesi e il 3,25 della «X», che porterebbe la partita ai supplementari. Anche in questo caso il pronostico è dalla parte della Roma, che nelle scommesse sulla squadra che alzerà la coppa vale 1,58 contro il 2,28 dei biancorossi. Più in dettaglio, il successo all’extra time della Roma si gioca a 10,00, mentre quello ai rigori pagherebbe 10,50 (per il Feyenoord le quote sono rispettivamente a 13,00 e 11,00).

La fiducia allo Special One è confermata dagli scommettitori, che pure hanno scelto la Roma nella maggior parte delle scommesse: su Planetwin365 il 40% delle giocate per l’«1», con Slot e i suoi a inseguire con il 31%. Nelle giocate sulla vincitrice del trofeo, invece, la Roma dominava già lo scorso marzo, visto che alla vigilia dei quarti con il Vitesse aveva 9 giocate su 10 dalla sua parte, con Marsiglia e Leicester (poi uscite di scena) a seguire con percentuali irrisorie.

Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, entrambe le squadre hanno una media di gol realizzati nella competizione compresa tra 2,3 e 2,5 a partita. Un dato che in tabellone porta l’Over 2,5 (la scommessa su almeno tre reti complessive) a 1,87, mentre il Goal (entrambe le squadre a segno) si gioca a 1,65. Parlando di gol, in primo piano finisce la sfida tra Abraham e Dessers, i due migliori bomber del torneo con 9 e 10 gol. Nelle scommesse sui marcatori è l’attaccante della Roma a partire meglio, con la sua rete data a 2,40, mentre per il belga si sale a 3,15. Spazio anche a capitan Pellegrini e a Zaniolo (entrambi a 3,50), mentre dall’altra parte del campo si fanno avanti Sinisterra e Til (anche loro a 3,50).