Napoli, perché Osimhen è (quasi) incedibile

Salvo offerte folli e irrazionali, Victor Osimhen può essere considerato incedibile in casa Napoli. Nonostante i tanti corteggiatori, come Arsenal, Newcastle, Manchester United ed ora anche il Bayern, secondo il quotidiano La Repubblica è quasi impossibile pensare ad una cessione del nigeriano.

Ragioni economiche e tecniche

Il motivo? Non solo perché il centravanti ha ancora potenziale inespresso. Perché Spalletti è in pressing per la permanenza e la prossima estate sarà ammortizzato gran parte del cartellino, ma soprattutto perché per il Decreto Crescita è necessaria la permanenza fino al 31 dicembre di quest’anno per beneficiare degli sgravi fiscali della normativa: una cifra intorno ai 10mln di euro che il Napoli altrimenti dovrebbe restituire allo Stato.

Fonte: tuttomercatoweb.com