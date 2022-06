Nations League – Termina 1-1 il primo match dell’Italia contro la Germania

Esordio con un pareggio per 1 a 1, della nuova Italia di Mancini contro la Germania, nel primo incontro di Nations League, edizione 2022/23. Le reti, entrambe, nella seconda frazione di gioco, vantaggio azzurro con Lorenzo Pellegrini e pari quasi immediato dei tedeschi con Kimmic. Quella vista ieri, a Bologna, è stata una nazionale coraggiosa e vogliosa di ripartire che ha tenuto testa ai blasonati avversari. Aperto un nuovo ciclo che fa ben sperare per il futuro. Aspettando anche il bel gioco i bravi ragazzi schierati dal ct marchigiano hanno trovato lo spirito giusto e lottato, con tutte le forze, sino al termine della gara. Una più che buona risposta è giunta dai sei debuttanti, Frattesi dal primo minuto e degli altri cinque, a partita in corso: Ricci, Pobega, Cancellieri e Dimarco, ma in particolare da sottolineare la prestazione di Willy Gnonto, 18 anni, capitano della Under 19 di Nunziata, che ha lasciato l’Inter per giocare con continuità nello Zurigo, nel campionato svizzero. Questa Italia rivoluzionata da capo ma piedi ha dimostrato di saper soffrire e nello stesso tempo contrattaccare con pericolosità. Nel post gara Roberto Mancini si è detto soddisfatto dei suoi giovani, rimarcando che siamo solo all’inizio e che ci vorrà del tempo per amalgamare la squadra e tornare a competere come è giusto che sia. Intanto, già martedì gli azzurri ritorneranno in campo, a Cesena per la seconda partita del girone per affrontare l’Ungheria che ha battuto, a sorpresa, per 1 a 0 l‘Inghilterra nella gara del debutto nella manifestazione.