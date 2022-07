Napoli vs Adana – Stadio Patini quasi deserto, solo mille spettatori

Grosso flop per quanto riguarda la risposta dei tifosi azzurri alla prima amichevole del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro, contro l‘Adana, match terminato sul risultato di 2 a 2. Infatti sugli spalti dello stadio Teofilo Patini erano presenti soltanto mille spettatori su una capienza di 6000 posti. Si tratta di un dato nettamente inferiore in confronto alle altre gare amichevoli estive delle altre società di massima serie che fa riflettere. Quali le cause? Certamente il carobiglietti ha influito non poco su questo indice, trenta e quaranta euro per un posto in Tribuna, considerando i tempi che corrono, la partita poco allettante ed il numero di un nucleo familiare, hanno scoraggiato la tifoseria napoletana presente a Castel di Sangro, la quale ha preferito disertare lo stadio.. Una scelta sbagliata quella adottata dal club di De Laurentiis, che doveva invece riempire l’impianto praticando prezzi popolari. Ma così non è stato ed il carobiglietti si è rivelato un vero boomerang. Oltre a questo sembra che la piazza partenopea non abbia ancora ritrovato il feeling con la squadra e la società dopo le partenze eccellenti.