Napoli – Infortunio per Diego Demme, il tedesco si è rotto il cuboide del piede sinistro

Primo infortunio in casa Napoli in questa nuova stagione; il centrocampista tedesco Diego Demme, nel corso degli allenamenti a Castel Volturno, infatti, ieri, si è rotto il cuboide del piede sinistro: in parole povere si tratta di un osso situato nella parte esterna del piede, prima del calcagno. Non si conosce, per ora, l’entità dei tempi di recupero, ovviamente non sarà in panchina, domani pomeriggio, nel debutto casalingo degli azzurri contro il Monza. Lo staff medico gli ha diagnosticato un trauma contusivo con relativa infrazione del cuboide al piede mancino. Intanto il calciatore si è già sottoposto al periodo di riabilitazione.