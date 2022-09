Champions – Dalle 12 di oggi parte la vendita libera dei tagliandi per Napoli vs Liverpool

Mercoledì 7 settembre alle ore 21:00, allo Stadio Maradona, andrà in scena l’esordio stagionale in Champions League del Napoli contro il Liverpool, affascinante sfida europea divenuta quasi una costante. Ieri la SSCN ha comunicato che la vendita libera dei tagliandi, per questa super sfida, avrà inizio oggi alle 12. I tifosi azzurri, oltre al biglietto singolo, potranno acquistare anche un mini-abbonamento Champions per le tre partite casalinghe, al costo complessivo, per i settori popolari, di 120 euro. Di seguito i prezzi dei vari settori, per il solo big match con i Red Devils:

Tribuna Posillipo € 100,00 (€ 80,00)

Tribuna Nisida € 75,00 (€ 60,00)

Tribuna Family € 10,00, € 5,00 per gli Under 12) (€ 10,00/€ 5,00)

Distinti anello superiore € 70,00 (€ 56,00)

Distinti anello inferiore € 35,00 (€ 28,00)

Curva anello superiore € 50,00 (€ 40,00)

Curva anello inferiore € 25,00 (€ 20,00)

Questi invece i prezzi di tutti settori per i mini abbonamenti: