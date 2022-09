Napoli vs Torino – Forti dubbi sulla presenza di Lozano, in preallarme Elmas e Zerbin

il Napoli si prepara alla sfida di campionato di domani pomeriggio contro il Torino al Maradona che sarà ancora una volta gremito dai quarantamila calorosi tifosi azzurri. Luciano Spalletti è chiamato a dover risolvere il problema dell’esterno destro alto, visto che ci sono forti dubbi sulla presenza di Lozano dopo lo strappo muscolare patito con la nazionale, al punto di non poter disputare la gara con la Colombia. Per giunta anche Politano è reduce da un infortunio alla caviglia e forse potrebbe andare solo in panchina. Dunque, in preallarme per la sua sostituzione ci sono Elmas e Zerbin che scalpita per una maglia da titolare. Intanto il messicano è rientrato stamattina a Castel Volturno e le sue condizioni verranno per valutate dallo staff medico del Napoli. Al momento esiste una piccola speranza sul suo impiego contro i granata, ma si deciderà solo qualche ora prima della partita.