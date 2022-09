Napoli, presentata la nuova maglia speciale per Halloween

Come nella scorsa stagione, anche quest’anno il Napoli ha deciso di celebrare la festa più spaventosa dell’anno con una speciale meglia dedicata. Lo scorso anno, il club campano aveva deciso per un progetto decisamente differente da quello a cui siamo stati abituati. La maglia, infatti, era totalmente nera. Al suo interno c’erano svariate linee bianche, poste in modo da ricordare la trama di una ragnatela.

Quest’anno si è optato per rimanere più classici. Il colore di base della divisa resta l’azzurro, tonalità storica del Napoli. Si è ancora scelto di prendere spunto da uno dei simboli di questa festività. Addio però ai ragni e spazio ai pipistrelli, che sono rappresentati in maggioranza nella parte bassa della maglia.

Pazzidifanta.com