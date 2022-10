IL FISCHIETTO – Cremonese vs Napoli sarà diretta da Abisso di Palermo, Di Bello al Var

La partita Cremonese-Napoli, valida per la nona giornata del Campionato di massima serie in calendario domenica prossima alle ore 18, sarà diretta dal Sig. Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti De Meo e Mondin. Quarto ufficiale di gara sarà il Sig. Juan Luca Sacchi, mentre in sala Var ci saranno Marco Di Bello con assistente Paganessi. Risultano cinque precedenti tra il fischietto palermitano e gli azzurri, in cui il Napoli ha collezionato altrettante vittorie.