TENNIS – Assessore Emanuela Ferrante: nessuna responsabilità del Comune

Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni

“Il Comune non ha organizzato nulla per l’Atp 250 a Napoli. La manifestazione è però stata svolta in esclusiva dal Circolo Tennis Napoli, noi non abbiamo provveduto a nulla se non alla concessione del suolo o alle utenze. Si sta facendo un po’ troppa polemica per evitare che in futuro una manifestazione del genere possa tenersi nuovamente a Napoli. Che il campo si sia danneggiato non è colpa di nessuno, nè del Comune nè del circolo del tennis, ma della società appaltatrice che è la Mapei che non ha saputo ottimizzare i lavori.

Si è poi parlato dell’umidità, ma in una città come Napoli è un qualcosa di normale ed in questi giorni siamo stati colpiti duramente da questo fenomeno. Se si costruisce una campo vicino al mare è una variabile da considerare. Certamente andavano pensate queste evenienze, ma ora godiamoci lo spettacolo e le gare. Basta con la ribalta delle cose negative di Napoli, godiamoci quelle belle che abbiamo e ribaltiamo questo concetto. Noi con l’Atp abbiamo strappato una promessa di proseguire, ora vedremo ciò che accadrà di fronte a queste problematiche. Noi proveremo a lavorare per confermarlo, magari con la promessa che anche il Comune se ne occuperà”.