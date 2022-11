ANTICIPI DEL SABATO DI A – 15esima giornata, successi per Napoli, Lecce e Bologna

I tre anticipi di serie A di ieri, validi per la quindicesima di campionato, hanno registrato i successi casalinghi del Napoli, per 3 a 2, contro l’Udinese e del Bologna per 3 a 0, nel derby emiliano contro il Sassuolo. Vittoria esterna, invece, per il Lecce, corsaro a Marassi, sponda blucerchiata, per 2 a 0. Con i tre punti conquistati, seppur con qualche patema d’animo nel finale, il Napoli continua, inarrestabile la sua marcia trionfale, ottenendo l’undicesima vittoria consecutiva del torneo, record assoluto per il club partenopeo, che mai, in passato, era andato oltre i dieci successi di fila. Il Bologna ,intanto, ha agguantato, momentaneamente la Fiorentina a quota 19, mentre i salentini si sono messi in una posizione tranquilla di classifica con 15 punti, al quindicesimo posto. Oggi si giocano tutte le altre gare in calendario che chiuderanno la prima parte della stagione che dal 20 novembre darà spazio ai Mondiali 2022. La domenica calcistica offre match importanti come Atalanta – Inter, Milan – Fiorentina e Juve – Lazio. Le inseguitrici del Napoli sono condannate a vincere per non essere ulteriormente distaccate.