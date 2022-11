Badri Kvaratskhelia – In Georgia, oramai, tutti tifano Napoli, orgogliosi di mio figlio”

Badri Kvaratskhelia, papà di Khvicha, la nuova stella del Napoli e del campionato italiano, ha rilasciato un’intervista al quotidiano partenopeo “ Il Mattino” nella quale ha parlato del figlio e del grande amore dei suoi connazionali verso il calciatore e verso la squadra di Spalletti, seguitissima in tutta la Georgia. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Sono il padre più felice di tutta la Georgia. Mio figlio sta facendo sognare non solo i tifosi napoletani ma anche il popolo georgiano. Le gesta di Khvicha oramai fanno il giro del mondo. È diventato in poche mesi il personaggio più importante e influente di tutta la Georgia. Non a caso, attualmente, tutti tifano per il Napoli e conoscono a memoria il calendario delle gare degli azzurri. D’altronde nel nostro paese Diego Maradona era ed ancora oggi è amato come un idolo. Vedere mio figlio con la maglia della squadra in cui ha militato il Dio del calcio, é un sogno che si realizza”