PALLAVOLO – La capolista Luvo Barattoli Arzano affronta San Salvatore Telesino

Si attende il pubblico delle grandi occasioni. L’aria del derby e l’incoraggiante posizione di classifica della squadra di casa che arriva da capolista del girone all’appuntamento aggiungono adrenalina e interesse alla sfida. Dall’altra parte della rete la squadra di coach Eliseo che punta al successo esterno per strappare la leadership alle ragazze della provincia napoletana. Si preannuncia una sfida davvero emozionante. Arbitri dell’incontro Barbara Audone e Livia Azzolina.

Una gara davvero difficile. Le ospiti si stanno comportando molto bene in campionato. Hanno atlete in grado di mettere in difficoltà tutte le difese e poi avranno quel pizzico di motivazione in più che pervade tutte le squadre al cospetto della prima della classe.

Fra le gare più interessanti della giornata sicuramente la trasferta della Farmacia Schultze di Santa Teresa di Riva in casa del Terrasini, quest’ultima reduce da una sconfitta nell’ultimo turno al quinto set proprio in casa del San Salvatore Telesino. Riposano Trapani e Fiamma Torrese.

San Salvatore Telesino sulla strada della Luvo Barattoli Arzano. Un altro esame severo per le ragazze di coach Antonio Piscopo che domani pomeriggio (sabato 19 novembre 2022) alle ore 16 affrontano le sannite in casa.