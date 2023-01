IL FISCHIETTO – SAMPDORIA vs NAPOLI, dirige Abisso di Palermo

Il designatore arbitrale Rocchi ha scelto per il match di domenica 8 gennaio alle ore 18, Sampdoria vs Napoli, valido per la diciassettesima giornata di serie A, quale direttore di gara il signor Abisso della sezione di Palermo, Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Bercigli e Cecconi dal quarto uomo Marinelli e dagli addetti al Var Valeri e Di Paola. I precedenti con Abisso in campo sorridono nettamente agli azzurri che hanno fin qui raccolto sei vittorie su sei incontri, l’ultima sua apparizione risale alla partita di Cremona del mese di ottobre scorso, vinta dagli uomini di Spalletti per 4 a 1.