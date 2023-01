IL PUNTO SULLA A – Sedicesima giornata, Napoli primo k o del campionato, si avvicinano le rivali

Il campionato di serie A , tornato, ieri, dopo ben 53 giorni di pausa, si accende in virtù della prima sconfitta del Napoli, per 1 a 0 ad opera dell’Inter che in casa, ha fatto sua la gara grazie ad una rete di testa di Dzeko, sempre molto incline a segnare contro gli azzurri. In virtù di questa debacle, le rivali nella corsa scudetto, come il Milan, vittorioso a Salerno 2 a 1, la Juve, corsara a Cremona nei minuti di recupero per un gol su punizione dell’ex partenopeo Milik e la stessa Inter accorciano, pertanto, le distanze dalla capolista, portandosi rispettivamente a -5 -7 e -8. Ma vediamo gli altri risultati di questo turno: la Roma vince di rigore sul Bologna, all’Olimpico, mentre la Lazio si fa rimontare e superare, al Via del mare, dal Lecce ed esce sconfitta per 2 a 1. Prende fiato la Sampdoria che espugna il terreno di Reggio Emilia, per 2 a 1 a spese del Sassuolo. Quattro pari, infine, nelle gare Torino – Verona, chiusa sull’1 a 1, Spezia – Atalanta, finita 2 a 2. Fiorentina – Monza, 1 a 1 e Udinese – Empoli, identico risultato. Dopodomani si torna a giocare con tre anticipi della 17esima giornata.