LE INTERVISTE – Juventus, Danilo: “Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo scarsi stasera”

L’analisi di Danilo, difensore della Juventus, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. “Non eravamo dei fenomeni prima di questa serata, non siamo scarsi adesso. Dobbiamo sapere i nostri valori, quello è il più importante e quello che si dice fuori ogni tanto ci fa pensare troppo però dobbiamo proseguire su questa strada. Non è stato un problema mentale, non voglio sentire più questa cosa. Siamo stati in situazioni difficili riuscendo poi a svoltare, abbiamo commesso tanti errori e da domani dobbiamo analizzare calcisticamente e non parlare di una situazione mentale”.

Fisicamente però sembrava nella ripresa che il Napoli andava ad una velocità diversa.

“Questo è un aspetto importante del gioco, le loro gambe giravano più delle nostre. Dobbiamo lavorarci su questo, essere intelligenti e capire che il Napoli è una squadra forte a campo aperto e non possiamo concedergli questi vantaggi”.

Ci credete ancora nello Scudetto?

“Io non cambio il mio pensiero, credo nell’avere quell’atteggiamento giusto ogni partita. Non possiamo permetterci di pensare allo Scudetto che si deciderà a giugno, dobbiamo pensare di partita in partita e solo così possiamo arrivare più in alto in classifica e poi vedremo cosa succederà. La Juve deve sempre puntare allo Scudetto, dobbiamo capire il momento e da domani cambiare il pensiero perché questa società che noi calciatori lasciamo tutto in campo”.

