MERCATO NAPOLI – Domani visite mediche per il portiere Gollini che sostituirà Sirigu

Dopo l’acquisto in prestito dalla Sampdoria del difensore polacco Bereszinsky, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha definito lo scambio di portieri con la Fiorentina, quindi Sirigu si giocherà il posto di titolare con Terracciano, a Firenze e l’ex Atalanta Gollini fungerà da secondo di Alex Meret a Napoli. Pertanto, domani, il neo acquisto farà le visite mediche di rito e sarà già convocato da mister Spalletti per la gara di domenica sera, al Maradona che vedrà gli azzurri impegnati contro la compagine giallorossa allenata da Mourinho. I due portieri appaiono contenti di questo scambio, sebbene l’estremo difensore sardo avrebbe preferito trasferirsi al Cagliari in Serie B, nella squadra della sua terra. Per l’ex viola si tratta di una grande occasione per militare in una squadra di rango con la quale potrebbe vincere il tricolore.