Verso Napoli vs Roma – Il Napoli fa tesoro dell’esperienza dello scorso campionato per evitare gli stessi errori

Messo alle spalle uno splendido girone di andata, chiuso con ben 50 punti conquistati, Il Napoli comincia il ritorno, affrontando la Roma di Mourinho, al Maradona; i giallorossi stanno vivendo un ottimo momento di forma, tanto è vero che ora sono terzi in classifica con 37 punti alla pari con l’Inter. Una partita assai delicata a cui gli azzurri dovranno approcciare con la massima determinazione e concentrazione. Ma quest’anno, il Napoli, a differenza dello scorso campionato, sembra molto più maturo e consapevole della propria forza. Nonostante l’enorme distacco dalle rivali, gli uomini di Spalletti restano coi piedi per terra, consci degli errori commessi l’anno passato, quando la squadra, con troppa superficialità, disputò la parte finale della stagione che poteva avere ben altro epilogo. Sul più bello, infatti, il giocattolo si ruppe ed il Milan ne approfittò per vincere lo scudetto, avendo avuto più continuità degli azzurri. Stavolta tutti hanno fatto tesoro di quell’esperienza, imparando la lezione.