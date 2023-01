Castel Volturno – L’ex azzurro Antonio Careca, in visita al Napoli, stimola il bomber Osimhen

Antonio Careca , grande ex attaccante azzurro che ha vinto il secondo scudetto della storia del club partenopeo, ieri mattina, si è recato nel Centro tecnico di Castel Volturno per incontrare mister Luciano Spalletti e i nuovi calciatori del Napoli. Una visita inaspettata ma che ha fatto molto piacere a tutto lo staff azzurro. L’ex bomber brasiliano è considerato dai tifosi napoletani una vera leggenda vivente; con Maradona formò una coppia d’attacco formidabile, tra le forti del calcio italiano dell’epoca. Questi colori, nonostante il trascorrere del tempo, sono rimasti nel cuore di Careca, che segue con passione tutte le vicende della sua vecchia squadra, per la quale fa un tifo sfegatato anche quando vive nel suo paese natale. Molto bello il discorso fatto all’attaccante nigeriano Victor Osimhen, vero trascinatore, con le sue reti, del team dell’allenatore toscano. Il brasiliano ha stimolato il centravanti, caricandolo a mille in vista della delicata partita con la Roma di domenica prossima a Fuorigrotta. Un incentivo a continuare sulla falsariga del momento che lo vede protagonista assoluto della serie A, con13 reti realizzate che lo hanno portato a diventare il capocannoniere del torneo.