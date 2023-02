Cagliari-Benevento, Stellone: “Mi è piaciuta la prestazione. Ho pensato di vincerla e sono fiducioso per il futuro”

Ecco alcune affermazioni di Stellone dopo la sconfitta a Cagliari ad opera di un gol dell’ex Lapadula:

“Sono deluso dal risultato ma non dalla prestazione. La sensazione era quella di poter subire il loro palleggio ma poi ho avuto il sentore di vincerla. L’impegno c’è stato e abbiamo dimostrato di essere forti anche noi. Ho visto cose positive anche se qualche errore lo abbiamo commesso, come nell’occasione del gol.

Sono fiducioso e dobbiamo lavorare per diminuire quei pochi errori fatti oggi. Sul gol stavamo decidendo la strategia e non ho visto che cosa è accaduto. Saranno tutte gare importanti fino alla fine. L’atteggiamento mi è piaciuto e ho fatto i complimenti ai ragazzi. Hanno dato tutto ed è questo l’aspetto che guardo in questo momento.

Sono ancora più convinto di quello che ho detto ieri: ne usciremo fuori. Oggi mancavano alcuni calciatori ma abbiamo una rosa che mi permette di attuare qualsiasi modulo. Gli attaccanti hanno fatto una gara di grande sacrificio. A me interessa l’impegno. Il gol arriverà”.