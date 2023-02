De Nicola, Del Porto, Carratelli e Pagliara a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Spalletti ha un piano preciso: vogliamo dare soddisfazione ai bookmaker?”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Che bello sentir celebrare il Napoli. Il City ha un po’ deluso, il Bayern ha vinto in Francia ed è favorito, il Real Madrid con la sua prova di forza è tornata ad essere la super favorita. Secondo i bookmakers, la quarta favorita è proprio il Napoli. L’Équipe, in prima pagina, dice ‘Napoli Imperiale’. La Marca scrive, invece, ‘Anche l’Europa teme il Napoli’. In Germania, la gazzetta tedesca ha detto ‘Napoli diabolico’. È così, questo Napoli è tanta roba. Spalletti, però, ha già pensato all’Empoli togliendo tutto l’attacco a gara in corsa contro l’Eintracht, perché l’allenatore deve chiudere un cerchio: da Empoli e Empoli, è tutto lì. L’anno scorso, lo psicodramma dello scudetto perduto è cominciato proprio da Empoli, è quella la bestia nera. In Serie A si sono giocate 19 partite ed il Napoli è in vantaggio sull’Empoli solo di poco. Spalletti ha un piano: chiudere il campionato il prima possibile e continuare il cammino in Champions. Allora, vogliamo dare soddisfazione a questi bookmaker?”.

Alfonso De Nicola: “Mi manca tanto il Napoli. Sarri o Spalletti? È meglio Spalletti”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Alfonso De Nicola, ex responsabile medico del Napoli: “Questi numeri che sta ottenendo il Napoli non sono a caso. Stanno lavorando molto bene, d’altronde un gruppo vincente lo è nella sua interezza. Turnover? Spalletti ha lavorato benissimo a Napoli, per quello che leggo e vedo. Canonico e Sinatti? Sicuramente si conoscevano, ma credo si siano migliorati ancor di più col tempo. De Laurentiis? Non l’ho più sentito. Mi ha dato gli auguri, credo, a Natale. Ma è logico sia così. A me il Napoli manca tantissimo, per una vita ho cercato di arrivare al Napoli, è sempre stato il mio riferimento. Rapporti col passato? Ne ho con tutti, ne ho di ottimi con coloro che sono all’estero, Lavezzi, Cavani. Osimhen? Veramente fortissimo. È molto veloce, ha bellissime gambe, sembra una gazzella quando corre. Il più lagnoso e il più stoico? Higuain e Lavezzi. Gonzalo aveva grosse difficoltà, il Pocho mi diceva di fare di tutto per farlo giocare. Sarri o Spalletti? A conti fatti, credo sia meglio Spalletti. Con Sarri ci ho lavorato ed è stato un gran bel lavoro. Scudetto? Un lavoro che viene da lontano, grazie anche al presidente”.

Dario Del Porto: “Pullman scoperto e turisti in arrivo: l’organizzazione per la festa dello scudetto”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Dario Del Porto, giornalista La Repubblica: “C’è una lunga attesa carica di emozione a Napoli. SI sta vivendo con una grande consapevolezza e maturità una bella stagione. Festeggiamenti? Piazza del Plebiscito è un’ipotesi naturale. Il Maradona, per adesso, non è al vaglio come ipotesi, che io sappia. Quella di festeggiare per le X Municipalità mi sembra un’ottima idea. Non sarà semplice gestire l’arrivo del pullman – che penso sarà proprio scoperto – saranno giornate molto concitate. Tutto questo dà grande risalto al turismo partenopeo, so che si stanno aprendo linee di comunicazione con la Georgia e ci sono tanti napoletani che stanno prenotando alberghi per maggio. Per fortuna si sta già discutendo dell’organizzazione, con abbastanza anticipo, questo permette di fare una valutazione abbastanza dettagliata. Tifosi tedeschi? Sto cercando di non soffermarmi su ciò che accade fuori dal campo, è troppo coinvolgente quello che avviene sul rettangolo di gioco. Scudetti? Quello dell’87 è stato epocale, perché il primo e non lo si poteva proprio immaginare. Adesso c’è un’altra epoca, con maggiore consapevolezza, trasmessa dal percorso che la società ha fatto in questi anni”.

Mimmo Carratelli: “De Laurentiis non darà via subito Kvara e Osimhen per aprire un ciclo”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Mimmo Carratelli, giornalista Corriere dello Sport: “Osimhen e Kvara fanno male e menomale. Loro colpiscono a far male, non cercano l’applauso, non cercano i dribbling, prendono palla e vanno a fare gol. Osimhen non può avere aggettivi. Penso che il merito sia di Spalletti: sembra quasi aver ipnotizzato i suoi, così come ipnotizza durante le sue conferenze stampa. È un Napoli inspiegabile, extraterrestre, nessuno gioca come loro. Eintracht? Il loro allenatore è stato molto onesto dicendo che questo Napoli non ti fa giocare. De Laurentiis? Uno dei segreti di questo Napoli sono i silenzi di Aurelio. Penso lui stia zitto perché sta coltivando questo sogno di proseguire in Champions League. Non darà via subito Kvara e Osimhen, secondo me, vuole aprire un ciclo”.

Ing. Luigi Pagliara: “Il popolo bue vive di presente e alla prima sconfitta, l’anno prossimo, cominceranno i malumori”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto ing. Luigi Pagliara, autore del libro “In nome del popolo bue”: “Il titolo del mio libro nasce dalla volontà di raccontare un popolo di persone governate dall’alto che non hanno tanti diritti, ma tanti doveri. Tifosometro? È una sorta di strumento con cui, attraverso 5 domande sul Napoli e 5 sul calcio, si definisce che tipo di tifoso sei. Popolo bue su De Laurentiis? Vive di presente. Abbiamo vinto 26 partite su 31, l’anno prossimo alla prima sconfitta cominceranno i primi malumori. Il popolo bue non ha memoria. De Laurentiis purtroppo è la persona che più riesce ad avere ragione e passare dalla parte del torto che io conosca. Napoli eretico? Da sempre, è la squadra italiana eretica per antonomasia”.