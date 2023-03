Ternana-Benevento, parla Stellone: “Dobbiamo giocare come se fosse l’ultima gara e rispondere colpo su colpo”

Ecco alcune affermazioni di Roberto Stellone alla vigilia della trasferta che il Benevento giocherà domani contro la Ternana:

“Leverbe e Improta rientrano dalla squalifica. Sarà disponibile Farias ma non dall’inizio. Pettinari contiamo di recuperarlo per la prossima gara.

Con la Ternana sarà una gara difficile, ma come tutte le altre che restano. Non sappiamo con che modulo giocheranno gli avversari ma dobbiamo essere pronti a rispondere colpo su colpo e capire i momenti della gara. Bisogna attaccare la porta con più cattiveria e velocità. Sarà una gara importantissima e dobbiamo giocarla come se fosse l’ultima partita di campionato. Anche il punto può essere importante. Abbiamo analizzato qualche errore commesso. Con il tempo miglioreremo come collettivo e squadra. Da quando sono arrivato la classifica un po’ è migliorata.

Giocherà La Gumina dall’ inizio ma non vi dico il modulo. Chi non gioca non è bocciato ma è solo un discorso di turnover. Vi dico la formazione che scenderà in campo: Paleari, Letizia, Leverbe, Tosca, Foulon, Acampora, Viviani, Improta, Tello, Karic e La Gumina.

Carfora non partirà dall’inizio. Alcune situazioni relative agli attaccanti sono figlie della mancanza di tranquillità. E’ mio compito far cambiare alcuni aspetti come l’attacco alla porta. Il problema è generale. L’allenamento è un conto mentre la gara è ben diversa.

Il possesso palla interessa poco, contro il Sidtirol non siamo stati precisi nel calciare. Siamo stati anche sfortunati a subire gol nelle loro due azioni. Ora ci sono 11 gare per fare punti e guadagnare posizioni in classifica. Nelle prossime 4- 5 partite dobbiamo fare più punti possibili per poi avere l’aiuto di tutti i rientranti per lo sprint finale.

Quando subentri le situazioni sono sempre diverse dalle precedenti esperienze. Con la Reggina non avevamo tutti questi infortuni. Qui non ho potuto ruotare tanti calciatori e non c’è stata la possibilità di avere una certa freschezza. Vedo una buona applicazione ma ci manca la fase realizzativa.

Letizia ha recuperato abbastanza bene anche se non è in una forma ottimale, ma in quella posizione siamo contati. Stringerà i denti.

Ogni partita è diversa. Con il Sudtirol non abbiamo sfondato e il 2-0 ha chiuso ogni discorso. Dobbiamo pensare a non andare in svantaggio perché gli spazi si chiudono e poi diventa difficile. Dobbiamo restare in partita fino alla fine.

L’impronta che cerco di dare è quella della praticità. Abbiamo la sensazione di avere una squadra migliorata dal punto di vista difensivo nonostante gli ultimi gol presi, frutto anche di errori commessi. Il problema è legato al gol.

Le scelte che faccio sono frutto di uno studio. Lavoriamo dalla mattina alla sera per fare bene. Contro il Sudtirol ci sono state critiche sui terzini che ho schierato a piede invertito. E’ un problema di confusione mentale, ma non di posizioni.

Kubica è un buon giocatore ma in questo momenti ci sono tanti calciatori. Avrà sicuramente il suo spazio”.