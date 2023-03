ANTICIPI DI A DEL SABATO – 25esima giornata, nuovo k o del Milan, Atalanta solo pari, o k per Fiorentina e Monza

Si sono disputati nella giornata di ieri tre anticipi di serie A, relativi al 25esimo turno. Questi i risultati:

Monza – Empoli 2-1

Atalanta – Udinese 0-0

Fiorentina Milan 2-1

Oggi si giocano altre quattro gare, a cominciare dalle 12,30 con la sfida salvezza Spezia – Verona, quindi nel primo pomeriggio scenderanno in campo Sampdoria e Salernitana, poi alle 18, occasione per i nerazzurri, impegnati a San Siro con il Lecce, di tornare secondi in classifica e ridurre a 15 le distanze dal Napoli. Infine, in serata la partitissima Roma – Juve. La giornata si chiuderà domani con i due posticipi Sassuolo – Cremonese e Torino – Bologna.