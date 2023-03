EURO 2024 – Stasera Italia vs Inghilterra al Maradona, nel segno di Vialli; la nazionale torna a Napoli dopo 10 anni

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, questa sera, darà il via al cammino della formazione italiana di Mancini verso la qualificazione agli Europei del prossimo anno. A Fuorigrotta, tutto pronto per accogliere la nazionale azzurra che torna nel capoluogo partenopeo dopo ben dieci anni di assenza. La Federazione ha scelto l’impianto napoletano, approfittando del momento magico che vive la squadra di Spalletti, avviata a vincere il campionato e della grande euforia del popolo napoletano che potrà essere molto utile, all’undici del ct marchigiano per spingere l’Italia verso una vittoria di prestigio contro i britannici, battuti ai rigori, due anni or sono, nella finale dell’Europeo scorso, in casa loro. Una sorta di imbucata alla festa del Napoli e della piazza che, in verità, ha risposto molto bene alla sollecitazione. La nostra nazionale scenderà in campo nel segno di Gianluca Vialli, indossando una maglia particolare, griffata adidas, in cui sarà inserito, appunto, un omaggio alla figura dello scomparso ex capo delegazione dell’Italia ed amico inseparabile di Mancini. Durante la partita, ricordiamo che la Figc lancerà sui maxischermi dell’ex San Paolo e sui led a bordocampo, la campagna denominata “Uniti dagli stessi colori”, promossa dal 2022 in occasione della giornata internazionale contro la discriminazione razziale.