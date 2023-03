Festa scudetto – De Laurentiis, per celebrare il tricolore, sta organizzando un ricevimento per mille invitati su una nave da crociera

La formazione azzurra guidata da Luciano Spalletti si avvicina sempre a più alla vittoria dello scudetto numero 3, che potrebbe arrivare, aritmeticamente, anche a fine aprile, con il derby campano Napoli – Salernitana, se mantenesse il vantaggio attuale. A Napoli e in provincia fervono i preparativi per dare ampio sfogo ad una gioia attesa da ben 33 anni. Dal canto suo Aurelio De Laurentiis, patron della società, pare, secondo indiscrezioni, stia pensando di organizzare una mega festa celebrativa del terzo scudetto, su una nave da crociera invitando 1000 ospiti. Nave che dovrebbe fare una mini crociera nel golfo partenopeo. Se avete buona memoria, la stessa cosa fu organizzata pure dal presidente Ferlaino in occasione del primo scudetto all’epoca di Maradona, ma in forma molto più ridotta rispetto all’idea dell’imprenditore cinematografico.