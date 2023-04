Andrè Cruz: “Niente paura, uno stop non cambia nulla!”

Andrè Cruz, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a “NapoliMagazine.Com“: “Il 4-0 del Milan contro il Napoli? Credo sia stata solo una battuta d’arresto. In un campionato in cui il Napoli sta dominando puo’ capitare una sconfitta. Certo, non fa mai piacere perdere 4-0, specialmente in casa. Ma se hai comunque 20 punti di vantaggio sul Milan e 16 sulla Lazio significa che stai facendo un cammino straordinario. Napoli nelle ultime settimane ha iniziato ad indossare l’abito della festa. Lo scudetto manca da 33 anni ed e’ normale che i tifosi vogliano esplodere di gioia. Sarà un traguardo storico. Di sicuro la squadra fara’ il possibile per raggiungere in fretta l’obiettivo. La doppia sfida contro il Milan ai Quarti di Champions? Anche li’ sarà un bel vedere. Da una parte ci sono Leao e Brahim Diaz, dall’altra Kvaratskhelia e Osimhen. La forza del Napoli sta nel gruppo. Spalletti ha saputo costruire una squadra affiatata, forte in tutti i reparti. Gli errori di Kim contro i rossoneri in campionato? Sinceramente non mi va di parlare di un singolo, e’ stata una serata storta un po’ per tutti, da Di Lorenzo a Rrahmani, inclusi Lobotka e Zielinski che, di solito, insieme ad Anguissa, riescono a fare la differenza contro qualsiasi avversario. Non temo contraccolpi psicologici. Il Napoli e’ forte e l’ha dimostrato con la continuita’ di risultati ottenuti. La Champions avrà sicuramente un’atmosferta particolare. Sono partite che non hanno bisogno di essere caricate. Il pubblico azzurro sa essere unico, quando il sostegno arriva forte dagli spalti in campo si avverte. Era cosi’ per me ogni volta che calciavo una punizione, o facevo un anticipo su un avversario, e partiva il coro “Cruz-Cruz-Cruz” che mi ricorda molto quello che ora viene dedicato a Kim. Riascoltarlo e’ stato come tornare per un attimo indietro negli anni. Indossare la maglia azzurra e’ stato importantissimo per la mia carriera. Napoli e’ nel mio cuore, ho un rapporto speciale con la citta’ e tuttora ho ancora tanti amici lì. Sono convinto che questo Napoli, confermando i migliori, possa aprire un ciclo. Ci sono calciatori di assoluto valore che possono dare ancora tanto. Mi ha fatto piacere il rinnovo di Lobotka, spero che resti a lungo anche Kim. Osimhen è una forza della natura. Peccato per la sua assenza in campionato contro il Milan, ma sono convinto che fara’ il possibile per tornare presto in campo. Kvaratskhelia? E’ un giocatore dotato di grande fantasia, vedere un calciatore cosi’ nel calcio moderno fa sempre piacere. Un consiglio a Spalletti? Non ne ha bisogno, deve solo continuare a fare il suo lavoro come sta facendo. Merita grandi soddisfazioni insieme al Napoli, possono arrivare lontano anche in Champions ed ottenere ancora molte altre gioie”.