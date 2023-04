Napoli, Osimhen si allena in gruppo: convocato contro il Verona

L’attaccante nigeriano sta bene, ha svolto tutta la seduta di allenamento con il resto del gruppo ed è stato convocato per la gara di questo sabato. Sarà la prova generale in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Milan.

La convocazione serve a Osimhen per assaporare nuovamente determinate dinamiche in vista della sfida decisiva di Champions contro il Milan. Contro il Verona, in ogni caso, Luciano Spalletti cambierà più del solito e darà spazio ad alcuni dei giocatori meno impiegati: la missione è la rimonta contro il Milan in uno stadio Maradona che martedì 18, così come già domani, sarà colorato e vestito a festa. C’è infatti la volontà precisa di mettere da parte le polemiche e trovare un compromesso grazie a un dialogo, anche istituzionale, tra il presidente De Laurentiis e la tifoseria. La priorità è stare con il Napoli, così come ha chiesto Spalletti dopo il ko di San Siro, e tutti faranno la propria parte.

Sky.it