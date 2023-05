ANTICIPI DI A DEL SABATO – 35ESIMA GIORNATA, ANCORA UN K O PER IL MILAN, L’INTER CONTINUA A VINCERE

Il Sabato di serie A, relativo al 35esimo turno, ha registrato tre anticipi importanti, in chiave zona Champions League e salvezza, vinti tutti dalle formazioni di casa. Queste le partite giocate ed i risultati:

Salernitana – Atalanta 1-0

Spezia – Milan 2-0

Inter – Sassuolo 4-2

Cade per l’ennesima volta, in questo campionato, il Milan che forse aveva già la testa al ritorno del derby di Champions di martedì. Protagonista della partita Salvatore Esposito, appena 22enne di origini stabiesi, cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Bene, invece la formazione di Simone Inzaghi, cambiata di ben otto undicesimi, rispetto alla gara di coppa. L’ Inter ha dimostrato di avere una rosa assai competitiva, capace di essere all’altezza dei titolari. Successi fondamentali per Spezia e Salernitana: i liguri possono sperare di non retrocedere, mentre i campani si mettono ina una posizione tranquilla a 8 lunghezze dalla zona calda. Quest’oggi si disputano altre cinque partite, a cominciare dal lunch match delle 12,30 dove si affrontano Verona e Torino, per chiudere col posticipo serale della domenica tra Juventus e Cremonese. Nel pomeriggio, i neo campioni d’Italia del Napoli saranno ospiti del sorprendente Monza. Domani l’epilogo di questa giornata che vedrà in campo Sampdoria e Empoli.