NAPOLI -Sensazioni più che positive sull’incontro a cena tra Spalletti e De Laurentiis

Venerdì sera, il Presidente del Napoli De Laurentiis e il tecnico Luciano Spalletti si sono incontrati, in un noto ristorante della città, per chiarire il futuro del club che deve difendere coi denti il tricolore appena conquistato. Alla base del progetto, ovviamente c’è l’allenatore toscano, artefice principale di questo magnifico successo, il quale, attraverso una email era già stato riconfermato alla guida della squadra grazie all’opzione esercitata dalla società di proseguire il matrimonio per un altro anno. Ma Spalletti non aveva gradito questa modalità, quindi c’è stato il faccia a faccia tra i due esponenti di spicco del Napoli per parlare di quella che sarà la prossima stagione. All’uscita dal ristorante nessuno di due si è sbilanciato sul prolungamento contrattuale ma le sensazioni sulle esito positivo della cena sono più che giustificate viste le facce sorridenti del patron e del mister. Infatti voci di corridoio parlano di un’offerta biennale fino al 2025 con un ingaggio più alto rispetto a quello attuale e pare che l’allenatore voglia accettare con l’intento di costruire un futuro bellissimo. Naturalmente se lo augurano tutti i milioni di tifosi partenopei in giro per il mondo.