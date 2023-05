LA PARTITA – Monza-Napoli 2-0, azzurri sconfitti

Il Napoli perde 2-0 contro il Monza con le reti di Dany Mota nel primo tempo e di Petagna nella ripresa.

PRIMO TEMPO

A pochi secondi dall’inizio del match azzurri subito vicini al vantaggio, con Zielinski che viene servito da Osimhen e prova la conclusione, il pallone termina di poco fuori. Successivamente il Monza si rende pericoloso in molte occasioni e al 19’ passa in vantaggio con Dany Mota sugli sviluppi di una ripartenza. Al 40’ conclusione potente di Anguissa in area, ci arriva Di Gregorio. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 53’ arriva il raddoppio del Monza. Questa volta con un gol di Petagna. Poco dopo ancora pericoloso il Monza con Dany Mota, intercetta Gollini. Al 78’destro di Zielinski da fuori area, ci arriva Di Gregorio.

IL TABELLINO

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Caprari; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Antov, Pablo Marì, Carboni, Donati, Birindelli, Barberis, Ranocchia, D’Alessandro, Valoti, Machin, Sensi, Gytkjaer, Petagna, Vignato. Allenatore: Palladino

Napoli (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Zerbin. A disposizione: Gollini, Marfella, Kim, Di Lorenzo, Ostigard, Demme, Gaetano, Kvaratskhelia, Ndombele, Zedadka, Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti

Reti: 17′ Mota

Arbitro: Cosso

Ammoniti: Caldirola (M)