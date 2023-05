Monday Night di serie A – Pari dell’Empoli a Marassi, sponda blucerchiata, dopo la rete del vantaggio dell’ex azzurro Zanoli

Nel posticipo del Monday Night di serie A, che ha chiuso il 35esimo turno di campionato, l’Empoli ha impattato per 1 a 1, al Luigi Ferraris di Genova, sponda blucerchiata. Un pareggio importantissimo ai fini della salvezza, che ora è matematica, per i toscani che sono riusciti a recuperare, nei minuti di extra time, la rete del vantaggio sampdoriano siglata nel primo tempo, dall’ex azzurro Zanoli, il quale, a fine stagione, tornerà alla casa madre. Strano destino quello del difensore dato in prestito alla Samp. Il calciatore, poco impiegato da Spalletti, ha scelto di andar via da Napoli per poi retrocedere in B, quando invece avrebbe potuto vincere il tricolore restando alla corte del tecnico toscano, seppure da comprimario, come i vari Gaetano, Zerbin, Beresynsky, Demme.