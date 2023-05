Amedeo Bardelli e Luca Marchetti a Marte Sport Live

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso di Marte Sport LIve, condotto da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte: “Addio Spalletti? La cena tra i due ci aveva fatto credere che ci potesse essere una schiarita e che potessero proseguire insieme; questa fiducia si è andata sgonfiando nei giorni successivi. L’addio è stata una logica conseguenza di quanto accaduto nelle scorse settimane, di parole dette e non dette in conferenza stampa, fino all’annuncio di domenica sera da parte del presidente De Laurentiis, poi ribadito da Spalletti a Coverciano. Si aspettava la fine del campionato per ufficializzare la fine del rapporto. Da una parte la grande gioia di aver vinto dopo 33 anni lo scudetto, dall’altro la necessità di partire con attori diversi, il che non significa però perdere competitività. Comprendo il senso di incertezza dei tifosi del Napoli che oramai si fidavano di questo gruppo e speravano nella continuità tecnica e tattica. Il Napoli però ci ha già stupito in questo campionato dopo i tanti addii estivi e nulla vieta che anche la prossima possa essere una stagione positiva e non necessariamente di transizione. Il presidente quando ha dovuto cambiare ha sempre trovato soluzioni importanti in linea con l’assetto precedente. Non credo che Spalletti sia andato via perché non creda nella continuità del progetto. Probabilmente tra due caratteri molto forti era difficile andare avanti insieme ma il progetto Napoli andrà avanti lo stesso, a prescindere dagli uomini. Addio di Giuntoli? Il ciclo del DS era finito, 8 anni al Napoli sono una storia che si è completata e anche lui andrà via. I due addii in contemporanea possono generare la percezione di non avere continuità ma non credo che i protagonisti non credano nel futuro competitivo del Napoli. Chi in pole position per la panchina azzurra? Impossibile dirlo: Enrique è un papabile come Conceicao, ma anche Italiano e Thiago Motta sono papabili candidati al ruolo. Serve un allenatore che giochi con il 4-3-3 per dare continuità tattica e tecnica al progetto attuale”.

Amedeo Bardelli, responsabile dei rapporti con le Federazioni per TicketOne, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, condotto da Emanuela Castelli, in onda su Radio Marte: “Caos biglietti Napoli-Sampdoria? È stata una giornata complicata: per questa partita ci vorrebbero sei Maradona. Abbiamo avuto un vero e proprio assalto sul sito una volta aperta la vendita e, nonostante tutte le risorse utili per gestirlo, ci sono stati flussi anomali dall’esterno che ci hanno creato non pochi problemi. A causa di questi flussi anomali, il sistema va in autoprotezione e lavora a velocità ridotta. Ciononostante, abbiamo venduto tutti i biglietti disponibili riuscendo anche a permettere la vendita nelle biglietterie. Abbiamo avuto un picco record di accessi in contemporanea sul sito che ha toccato i 240mila utenti. Ricordiamo, inoltre, che su internet si vendeva solo ai possessori di fidelity card ma molti si sono messi in fila anche in assenza della tessera, il che ha contribuito ad ingolfare ulteriormente il sistema. Le biglietterie fisiche sono state le più penalizzate: attivate intorno alle 18 a causa dei flussi anomali che il sistema ha dovuto bloccare e regolare, infatti, si è deciso di bloccare momentaneamente la vendita nei punti abilitati. Purtroppo questo ha creato dei disservizi ma poi, a partire dalle 18, la vendita è iniziata anche nei punti vendita fisici. Invito a monitorare la situazione perché il Napoli potrebbe liberare altri posti anche se in questa partita la vedo complicata, ma bisogna procedere con la consapevolezza che la gran parte dei biglietti è stata venduta. Lo stadio ha una capienza limitata, la richiesta è stata di gran lunga superiore: questo ha generato scontento nei tanti tifosi che non sono riusciti a comprare un biglietto. Migliorare la situazione in vista della prossima stagione? L’unica soluzione sarebbe eliminare la vendita fisica e aprire la vendita solo online ma noi cerchiamo sempre di mediare tra vendita online e rete di vendita perché altrimenti si accontenterebbero sempre le stesse persone”.