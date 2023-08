Ancora molto lontano l’accordo tra il Napoli e Osimhen, nuovo incontro tra le parti per fine settimana

Il rinnovo contrattuale di Victor Osimhen è ancora in alto mare, per ora, non si è addivenuti ad un’intesa, l’intoppo principale resta la clausola rescissoria da inserire nel nuovo contratto. De Laurentiis vorrebbe che fosse di 160 mln di euro, mentre giocatore e procuratore mirano ad una cifra non superiore ai 110/120 milioni. Pertanto la differenza è notevole ; occorrerà molto tempo per riuscire a trovare la quadra della situazione. Il manager del nigeriano tornerà a Castel di Sangro nel fine settimana e vedrà nuovamente il presidente per discutere per l’ennesima volta il da farsi. Si metterà fine a questa telenovela ? Mah , difficile a sapersi. Intanto dall’Arabia Saudita, che sta facendo incetta di giocatori europei a suon di milioni, è giunta al club azzurro una proposta di 140 milioni ed all’attaccante capocannoniere della serie A andrebbero 56 milioni a stagione. Cifre da capogiro ma il campionato arabo non attira molto i big che vogliono giocare la Champions ed in un torneo molto più prestigioso, la prova è stata data dal francese Mbappè che ha rifiutato un’offerta di 400 milioni.