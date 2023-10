Umberto Chiariello, De Core e Trombetti a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Insulti ad Ancelotti? Animali alimentati da animali da social”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Ieri è successo qualcosa che non mi è piaciuta per niente. Il Real Madrid è arrivato a Napoli, è andato in albergo, è arrivato Carlo Ancelotti e c’è stata una cosa molto bella che va sottolineata: in sala stampa, all’ingresso di Carlo Ancelotti, la stampa napoletana gli ha tributato un applauso. Ora si dirà: ‘Ma come? Lo avete criticato e poi lo applaudite?’. Tra i giornalisti napoletani ce ne sono parecchi che l’hanno difeso a spada tratta, ma io non ero tra questi e non condivido gli elogi ad Ancelotti sostenendo che Napoli non ha saputo sfruttare l’occasione di avere un allenatore pluripremiato come lui. Dopo Sarri, defraudato di uno scudetto, è arrivato Ancelotti che sostiene di aver avuto un mercato da 10, nonostante non gli avessero comprato James Rodriguez. Tutta Napoli ha sognato con Carlo Ancelotti. Perché applaudirlo in sala stampa? Perché resta un grande ed è un gran signore. Ama Napoli, non ha mai gettato veleno su Napoli, gli resterà questo rimpianto di non aver vinto a Napoli e se non l’avessero mandato via per Gattuso forse, negli anni, ci sarebbe anche riuscito. Non avrei mai voluto il cambio, è stato come passare da professore a bidello. Giusti gli applausi in sala stampa. Sono altri che si devono vergognare, Bargiggia che l’ha dato del bollito, chi ha detto che è venuto a Napoli per far allenare il figlio. Quei tifosi che sono andati sotto l’albergo ad insultarlo non rappresentano Napoli, magari le stesse bestie immonde che vogliono il Garcia Out, gli stessi con le magliette A16, gli stessi che fanno casini negli stadi. Non fanno altro che infangare Napoli, non abbiamo bisogno di loro. Chiunque si permette di dire che sono stati mandati dalla stampa è un bastardo. I mandanti di questi animali siete voi animali dei social che alimentate l’odio, voi siete i veri responsabili della vergogna di questa città, bestie immonde che dovreste essere cacciate dal contesto civile”.

Francesco De Core: “Questa sera una grande partita, Ancelotti non vorrà sfigurare”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Francesco De Core, direttore Il Mattino: “È giusto che gli scienziati tranquillizzino la popolazione, ma è in atto un bradisismo più inteso rispetto agli ultimi e anni e questa cosa genera ansia e preoccupazione legittime. Non si tratta di una scossa forte una volta ogni tanto, ma uno sciame sismico costante che mette sotto stress anche le nostre abitazioni. Al momento non è prevista un’eruzione e siamo molto più tranquilli per questo. Questa situazione non deve generare panico, da un lato, ma dall’altro generare controlli e organizzazione da parte dell’amministrazione con piani di evacuazione e quant’altro. Dobbiamo evitare di farci trovare sorpresi. Non è un terremoto non previsto né prevedibile, siamo all’interno di un sistema. Napoli-Real Madrid? Il Real Madrid è sempre il Real Madrid e credo che Ancelotti non voglia sfigurare. Sarà una grande partita, un grande spettacolo e sono certo che le due squadre onoreranno la gara. Insulti ad Ancelotti? Cose che fanno male. Ci vorrebbe civiltà e buon educazione, è l’allenatore più titolato al mondo, un guru del calcio. A Napoli non ha avuto un’esperienza felice, ma non giustifica gli atteggiamenti avuti nei suoi confronti. Osimhen? Ha detto che Napoli città, popolo, tifosi, sono la sua famiglia. E credo voglia festeggiare con loro. Mi sembrano tutte schermaglie che servono a riempire le nostre pagine. GeVi Napoli? Molto bene, c’è bisogno di una Napoli che sappia essere competitiva a buon livello. Così come c’è bisogno che Caserta si riaffacci alla Serie A”.

Prof. Guido Trombetti: “Mi aspetto un gran calcio. Sono curioso di vedere Natan”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino : “Meret non mi fa sangue, nell’ultima gara ha fatto un paperone pazzesco, menomale sia stato annullato. Questa sera mi aspetto una partita di gran calcio. Sabato abbiamo visto un grande Kvara e un grande Osimhen, così come Anguissa. Questa mattina sono rimasto basito quando ho letto che Garcia ha creato un comitato ‘dei saggi’, la cosa non mi piace. Stasera vedremo una bella partita, ne sono sicuro. Natan e Ostigard? Sono molto curioso di vedere Natan. Fino ad ora, lui ha guadagnato ampie sufficienze. Vediamo come andrà. Lo trovo assai poco brasiliano, è molto essenziale. Insigne? Ha fatto una brutta fine, in tribuna, contestato dai tifosi. L’anno prossimo tornerà in Italia, farà di tutto, secondo me. Smettiamola con i sentimentalismi. Osimhen dà il meglio in campo, nonostante i litigi con la società, perché il suo ranking europeo, altrimenti, perde di quotazione. Mondo migliore senza TikTok? Forse, ma non c’era nessuna intenzione offensiva. Ancelotti? SI è comportato da gran signore e continua a farlo”.

