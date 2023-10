Nando De Napoli, Simone Tiribocchi e Nino Simeone a Radio Punto Nuovo

De Napoli: “Zielinski all’altezza di Modric e Kroos. Anche noi aspettammo il nuovo allenatore dopo il primo Scudetto. Durante quel Napoli-Real mi successe qualcosa che non avevi mai vissuto in vita mia…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nando De Napoli, ex centrocampista del Napoli: “Ne è passata di strada dal nostro Napoli-Real Madrid… Ricordo la gara al San Paolo, non sentivamo il fischio dell’arbitro tanto delle persone presenti sugli spalti. Non mi era mai successo nella mia vita! Quel Real era pieno zeppo di campioni, proprio come questo. E’ una squadra costruita per vincere sempre la Coppa dei Campioni, quindi stasera servirà una vera impresa. A volte gli episodi da soli possono fare la differenza. Il Napoli dopo le ultime gare sta ingranando. Quando cambiammo allenatore dopo il primo Scudetto avemmo bisogno di aspettare il nuovo tecnico e imparare un nuovo modo di giocare. Poi ci sta confrontarsi con l’allenatore e chiedere di tornare ad un’identità di gioco più vicina a quella di Spalletti. Anzi, se il confronto è stato educato, può solo fare il bene del Napoli e mostra tutta l’intelligenza di Garcia, che ha capito come andare incontro alle necessità dei suoi calciatori. Zielinski? E’ migliorato tantissimo, oggi avrà una partita difficile contro Modric e Kroos. Ora è l’uomo in più del Napoli, capace di sfidare anche i centrocampo più forti al mondo. Kvara e Osimhen? La fortuna di De Laurentiis è che ha trovato dei fuoriclasse giovanissimi, che hanno futuro e mercato. Queste sere possono cambiare la carriera di un giocatore!”

Tiribocchi: “Napoli in ripresa, ma oggi c’è bisogno di ben altro gioco rispetto a quello visto col Braga… Osimhen l’unico del Napoli che sarebbe titolare nel Real”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Simone Tiribocchi, ex attaccante e oggi commentatore tecnico Mediaset: “Il Napoli ha ricevuto tante polemiche e ha vissuto un momento di magra, ma ora il peggio sembra essere stato messo alle spalle. L’inizio non è stato entusiasmante, ma non è certo da buttare. Ora le cose si stanno rimettendo a posto. Contro il Braga ero in telecronaca, ma non fece una grande partita. Oggi c’è bisogno di ben altro Napoli contro il Real Madrid… Osimhen? Bisogna scindere le cose, dentro e fuori dal campo. E’ stato bravo nel restare lucido e nel farsi trovare pronto. Lui è un grande campione e deve fare la sua partita. Il Real è un palcoscenico che si merita, lui è un trascinatore e non è facile gestire certi problemi quando poi va in campo. Poi parliamo di Osimhen che oggi è l’unico giocatore del Napoli che sarebbe titolare anche nel Real Madrid. Vinicius? Se si accende, fa la differenza. Se sono in serata, sono davvero difficili da arginare. Devi essere anche un po’ fortunato negli episodi e che a lui non giri tutto bene”.

Comune di Napoli, il cons. Simeone: “Sopralluogo effettuato al Maradona dopo le scosse degli ultimi giorni, facciamo un invito ai tifosi. Oggi Linea 2 della metro prolungata sino alla mezzanotte, potenziati i trasporti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: “Stamattina sopralluogo al Maradona dopo le scosse degli ultimi giorni. L’impianto non presenta nessun problema, quindi ne siamo contenti e siamo pronti per tutto. L’invito ai tifosi è di non farsi prendere dal panico in caso di nuovo evento sismico durante l’evento. Siamo convinti però che questa sera soltanto lo spettacolo sportivo sarà protagonista. Napoli sta offrendo il meglio di sé, come piazza e come città. Siamo orgogliosi di quanto stiamo vivendo quest’oggi e negli ultimi mesi. Parcheggi al Maradona? Qualcuno ha creato un caos non richiesto contro l’Udinese, adesso la situazione è rientrata sia per la categoria dei diversamente abili e per i media che lavorano all’interno dello stadio. Situazione trasporti? Oggi ci sono prolungamenti fino a mezzanotte per la Linea 2 della Metropolitana in occasione della gara con il Real Madrid, anche il trasporto su gomma verrà potenziato in occasione dell’evento”.