Garcia resta alla guida degli azzurri

Visto il rifiuto di Antonio Conte di sedere sulla panchina del Napoli, il presidente De Laurentis, a seguito di un colloquio chiarificatore con il mister francese, ha deciso di dargli nuovamente fiducia per proseguire il cammino in azzurro. Oggi infatti Garcia dirigerà l’allenamento in quel di Castel Volturno, seppur a ranghi molto ridotti per via delle assenze dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Ad integrare il gruppo diversi giovani della squadra Primavera. Dunque, un’altra chance per il tecnico d’oltralpe che ora non può più sbagliare. Di solito, in caso di risultati negativi, sul banco degli imputati va sempre l’allenatore, tuttavia non é ovviamente l’unico colpevole, visto che in campo vanno i calciatori, per cui anche a questi ultimi vanno date delle colpe, Di Lorenzo e compagni non stanno affatto ripetendo le straordinarie prestazioni dell’anno scorso, Anguissa latita, Osimhen sempre nervoso e mal rifornito, Kvaratskhelua a fasi alterne. Insomma tante concause hanno portato a questa incresciosa situazione che nessuno avrebbe mai immaginato alla vigilia della stagione. Dopo la sosta due gare chiave come Verona e Berlino che ci diranno di più sul futuro azzurro, in primis quello dell’allenatore.