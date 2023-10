IL PUNTO SULLA A – Decima giornata, l’Inter si riprende la vetta, pari spettacolo al Maradona tra Napoli e Milan

La decima giornata di serie A, orfana ancora degli ultimi posticipi del Lunedì, registra il ritorno in vetta alla classifica della squadra nerazzurra, che ieri ha battuto di misura la Roma con un gol di Thuram. L‘Inter, sale quindi, a quota 25, con due punti di vantaggio sulla Juve. Pareggio spettacolare, invece, nel posticipo domenicale, al Maradona, tra Napoli e Milan. I rossoneri in vantaggio di due reti, grazie ad una doppietta di Giroud, dopo il primo tempo, nella ripresa, in quindici minuti, si fanno rimontare dalla squadra di Garcia che agguanta il pari con le reti, bellissime di Politano e Raspadori. Risultato giusto che, però, poteva essere una vittoria dei padroni di casa che, all’ultimo secondo, sfiorano il terzo go, con Kvaratskhelia. Con questo punto gli uomini di Pioli interrompono il trend negativo e si portano al terzo posto con 22 punti, Il Napoli, di contro, oggi, occupa la quarta posizione, in attesa del risultato del match di stasera tra Lazio e Fiorentina. Partita al cardiopalma per i tifosi del Cagliari che vince la sua prima gara stagionale contro il Frosinone, rimontando, incredibilmente, negli ultimi venti minuti, lo 0 – 3 iniziale dei ciociari. A decidere l’incontro che finisce 4 a 3, l’ex azzurro Pavoletti, con due reti al 94esimo e al 96esimo minuto. Infine pari e patta tra Monza e Udinese col punteggio di 1 a 1. Il turno si chiude oggi con Empoli – Atalanta e, come detto in precedenza, con la sfida tra biancocelesti e gigliati.