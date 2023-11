Stadio Maradona, ore 12,30 – Grossa occasione per gli azzurri di superare il Milan e occupare il terzo posto

Grazie al nuovo mezzo passo falso del Milan che si è fatto fermare sul 2 a 2 dal Lecce, al Via del Mare, dopo essere stato in vantaggio per 0-2, gli azzurri di Rudi Garcia, oggi, all’ora di pranzo, al Maradona, battendo l’Empoli, hanno la ghiotta occasione di superare i rossoneri e soffiare loro il terzo posto in classifica. Diventerà, dunque, fondamentale per il Napoli e per l’allenatore, portare a casa l’intera posta in palio contro i toscani. Finora i partenopei, con le cosiddette provinciali non ha mai fallito la vittoria, se non a Marassi contro il Genoa, dove rimediò un pareggio rimontando il 2 a 0 dei grifoni. Tuttavia, non bisogna sottovalutare la compagine di Andreazzoli, il quale, vanta un ottimo bilancio contro il Napoli. Infatti, da quando allena, in cinque partite, ha perso soltanto una volta contro gli azzurri, ed ha ottenuto la vittoria nelle altre quattro gare. Ovviamente, i tifosi napoletani, in questo momento, stanno facendo gli scongiuri, aggrappandosi al famoso cornetto portafortuna, o toccando ferro, o addirittura qualche altra cosa.