ANTICIPI DEL SABATO DI A 12esimo turno – La Juve in vetta in attesa dell’Inter, frena ancora il Milan

Un sabato di serie A all’insegna della Juventus, che nell’anticipo della dodicesima giornata ha battuto il Cagliari per 2 a 1, allo Stadium, portandosi in vetta alla classifica, momentaneamente, in attesa del risultato dell’Inter che giocherà questa sera, al Meazza contro il Frosinone. Nelle altre gare disputate ieri, nuova frenata del Milan, che a Lecce, si fa rimontare, come a Napoli il doppio vantaggio iniziale, chiudendo sul 2 a 2. Pari anche tra Monza e Torino che hanno impattato per 1 a 1. La domenica di campionato che prevede i restanti match di questo turno, sarà aperta, al Maradona dal Napoli, che, alle 12,30 affronterà l’Empoli penultimo, con solo quattro reti realizzate in 11 partite. Seguiranno alle 15 Fiorentina – Bologna e Udinese – Atalanta, quindi, alle 18 in campo Roma e Lazio per il derby capitolino. Infine, come annunciato, ci sarà il posticipo tra i nerazzurri di Inzaghi e i ciociari di Di Francesco.