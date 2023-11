Effetto Mazzarri – Nello spogliatoio azzurro regna una nuova atmosfera, i calciatori hanno ritrovato il sorriso

Walter Mazzarri ha portato una ventata di entusiasmo nello spogliatoio azzurro, il mister sta, a poco a poco, facendo la conoscenza di tutta la rosa. I calciatori impegnati con le rispettive nazionali sono rientrati e si sono messi a disposizione del tecnico di San Vincenzo, il quale sembra in perfetta sintonia con i suoi ragazzi che, finalmente hanno ritrovato il sorriso. Il buon Walter è pronto per il nuovo debutto sulla panchina del Napoli che, dopodomani, si cimenterà nella difficile partita coni nerazzurri bergamaschi di Gasperini. Da qui alla gara con l’Atalanta si lavorerà senza pause, tuttavia, con questo clima completamente diverso, rispetto a quando c’era Garcia, si sta trovando anche un momento per scherzare. Oggi, tutti appaiono con un volto disteso e tranquillo; il gruppo si è ricompattato ed ha voglia di riscatto, dopo il brutto k o interno con l’Empoli. Adesso la tifoseria partenopea si attende dai loro beniamini, una prova d’orgoglio sul campo, per dimenticare amarezze e delusioni patite in questo scorcio di stagione. Mazzarri è concentratissimo ed intende rilanciare la squadra, proprio come fece nella sua prima avventura sotto il Vesuvio.