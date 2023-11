Situazione infortuni – Possibili i recuperi di Zielinski e Osimhen per Bergamo, da valutare le condizioni di Lindstrom

Migliorano le condizioni di Zielinski e Osimhen; il polacco è reduce da una sindrome influenzale, trasformatasi in tonsillite, mentre il nigeriano, finalmente è rientrato nel gruppo. Tutto potrebbe far pensare che possano essere disponibili per il match di sabato contro gli orobici, a Bergamo. Piotr Zielinski ha quasi smaltito del tutto l’influenza, tanto è vero, ieri, si è allenato assieme ai compagni. Qualora la situazione migliorasse completamente dovrebbe giocare titolare, nel centrocampo a tre, insieme ad Anguissa e Lobotka. Osimhen, invece, fermo oramai da un mese, molto probabilmente, sarà a Bergamo, però non partirà dal primo minuto, andrà in panchina per giocare, magari nel secondo tempo, uno scampolo di partita. Da valutare, infine, la condizione del danese, uscito malconcio dalla gara con la Danimarca a causa di una botta alla caviglia. Certe, invece, le indisponibilità di Mario Rui e Meret che saranno rimpiazzati da Olivera, unico terzino mancino rimasto, e Gollini che ha già disputato l’ultimo match, al Maradona con l’Empoli.