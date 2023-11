Come ha fatto l’Estonia a raggiungere i playoff di Euro 2024 nonostante l’ultimo posto

Se l’Estonia è ai playoff lo deve al regolamento della Nations League. Le squadre che vincono la propria lega, infatti, hanno la possibilità di giocare gli spareggi se non qualificate agli Europei tramite le qualificazioni canoniche.

Georgia, Kazakistan e Lussemburgo, ad esempio, sono arrivate così ai playoff. Il caso dell’Estonia è però un po’ diverso: appartenente alla Lega D, è riuscita ad approdare negli spareggi della Lega A.

Il motivo è dato sempre dal regolamento: non essendoci abbastanza squadre nella Lega A in grado di giocare i playoff, la vincitrice della Lega D di Nations League, in questo caso l’Estonia è approdata nel percorso spareggi di cui fa parte anche la Polonia.

Perché non ci sono abbastanza squadre in Lega A? La maggior parte si è infatti qualificata agli Europei direttamente, considerando come di questa fanno parte le migliori compagini del continente: dal Belgio all’Italia, passando per Francia, Spagna e Inghilterra.

