EDITORIALE – Walter Mazzarri debutta con una vittoria importante a Bergano

Finalmente c’è stata la scossa necessaria per incentivare gli azzurri a giocare come sanno fare. Il nuovo debutto di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli è stato molto positivo. Infatti è arrivato un successo molto importante in quel di Bergamo che ridà morale e fiducia alla squadra. Un ottimo primo tempo da parte di Di Lorenzo e soci, poi nella ripresa un piccolo calo fisico che ci può stare che ha portato al pari dell’Atalanta, però ci hanno pensato Osimhen e Elmas a rimettere le cose a posto. Con il ct della nazionale italiana in tribuna il tecnico toscano ha dato sfoggio del suo credo calcistico, riportando la squadra alla vittoria, dopo il tonfo con l’Empoli. Nota dolente della partita l0infortunio di Olvera, uscito anzitempo dal terreno di gio. Stamane si valuterà l’entità dell’infortunio ma quel che preoccupa è che il Napoli non ha più un terzino sinistro, dato che pure Mario Rui è out. Questo successo è senza dubbio una mgia tattica del neo allenatore. Il tecnico di San Vincenzo, naturalmente, non ha la bacchetta magica, ma è stato capace a dare un’anima ai suoi ragazzi , i quali con grande abnegazione hanno lottato dal primo all’ultimo minuto, ostentando quella ferocia agonistica mai vista con Garcia. Un furore che non si vedeva da tempo. Nello spogliatoio adesso c’è un clima di distensione e serenità La cura Nazzrri sta dando i suoi primi frutti. Tuttavia è giusto non esaltarci più di tanto, il bello deve ancora venire ma a quanto pare siamo sulla buona strada. Tutti hanno disputato una buona gara, andando oltre la sufficienza, un voto in più al georgiano sempre nel vivo del gioco, ieri quarto gol in stagione. Però la palma del migliore in campo va a lui, al tecnico toscano che è stato uno stratega navigato.